di Giovanni M

Come volevasi dimostrare, la Costituente dei 5stelle ha già fatto da spartiacque. Appena aperte le “saracinesche” del voto sui quesiti posti, il presidente, a poche ore di distanza, annunciava il raggiungimento del quorum (50%+1) degli aventi diritto.

Prima che i risultati venissero cristallizzati, del Garante neanche l’ombra: solo una piccola bagarre di suoi sostenitori all’inizio della kermesse e un post sullo stato di Whatsapp in cui citava frasi che richiamavano la data della fondazione del Movimento “prima edizione”, il 4 ottobre.

Il suo destino era ormai tracciato da tempo: colui che suggellò l’entrata dei 5S nel governo Draghi (con i due “grillini” Cingolani e lo stesso “super Mario”), ha raccolto ciò che da tempo gli iscritti – soprattutto per la parte progressista, ovvero la maggioranza – aspettavano da tempo: la volontà di mandarlo a casa. D’altronde anche lui, persona sempre illuminata, ha sempre saputo che il suo elettorato è esigente e che, prima o poi, tutte le incoerenze di questi ultimi tre anni, dai continui cannoneggiamenti al Presidente alle dichiarazioni che lasciavano attoniti i propri elettori, le avrebbe incassate alla prima tornata utile.

Penso che anche gli stessi elettori siano dispiaciuti, o meglio delusi, dal cambiamento così radicale e inspiegabile di Grillo. Ora però si deve guardare avanti.

Non c’era bisogno neanche di fare la conta dei voti: bastava fare un’analisi fotografica di chi ha lasciato il segno e chi no, oltre ad analizzare il sentiment di rivoluzione che c’era durante la manifestazione. Le più sentite standing ovation, oltre ai vari interventi dell’ex Presidente del Consiglio, si sono verificate durante due apparizioni: quella dell’ex magistrato Roberto Scarpinato e – secondo me quella più sentita di tutte – all’entrata di Alessandra Todde.

Questi due esponenti sono un plastico esempio di quello che sarà il Movimento 5 stelle che, pur non perdendo i suoi valori nativi, avrà bisogno di candidati come loro: Todde rappresenta la prossima territorialità di cui hanno bisogno; Scarpinato, invece, la giustizia e la lotta all’impunità (valore cardine su cui si fonda il M5S).

Oltre all’assenza del garante, non era presente anche un altro esponente storico: Virginia Raggi. L’ex sindaca di Roma non ha potuto presenziare per problemi personali (come si apprende dall’AdnKronos).

In tutto questo clima di effettiva gioia, c’è stato anche l’intervento di Chiara Appendino che, a mio avviso, rispetto a qualche giorno fa e alle sue dichiarazioni sulle faide Garante vs Presidente, ha nettamente porto l’altra guancia un po’ più verso il vincitore annunciato.

Nella galassia di questo nuovo cambiamento hanno orbitato in queste ore anche esponenti di peso come Roberto Fico e Stefano Patuanelli, che credo si siano finalmente liberati del peso di un’inutile faida che dal 2021 si portavano sulle spalle.

Ora bisogna capire se queste catene spezzate dal voto plebiscitario degli iscritti su questioni dogmatiche come il superamento del doppio mandato e le alleanze abbiano liberato la luce di un nuovo corso oppure l’affossamento finale. C’è solo la delusione che, davanti a quello che sta avvenendo all’interno, uno dei fondatori che ha portato l’innovazione sia stato il primo a mettersi contro.

“Quando scopriranno il centro dell’universo, un sacco di gente sarà dispiaciuta nello scoprire che non sono loro”.

