Il presidente eletto Donald Trump e il magnate Elon Musk si sono improvvisati cantanti, durante un evento Mar-a-Lago in Florida, intonando “God bless America” con il tenore Chris Macchio. Il filmato della performance canora, tenutasi durante l’incontro annuale dei donatori del think tank America First, è stata rilanciata sui social e condivisa da migliaia di utenti.

Video Ansa