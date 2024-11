La Procura di Roma ha avviato un’inchiesta dopo la morte di Margaret Spada, una ragazza di appena 22 anni originaria di Siracusa morta durante un intervento di rinoplastica in un ambulatorio di un centro medico della Capitale. Il fatto risale al 4 novembre scorso e, secondo quanto ricostruito fino a ora, la ragazza ha accusato un malore subito dopo essere stata sottoposta ad anestesia locale. La giovane è entrata in coma ed è deceduta il 7 novembre, tre giorni dopo.

Il pm Erminio Amelio ha delegato i carabinieri dei Nas per le indagini e le cartelle cliniche sono state poste sotto sequestro. Il fascicolo è stato aperto con l’accusa di omicidio colposo, in attesa di constatare le effettive cause del decesso: “Sarà necessaria l’autopsia – spiega l’avvocato Alessandro Vinci, legale dei familiari della ragazza – Margaret aveva scelto la struttura dove effettuare l’intervento dopo alcune ricerche su internet”.