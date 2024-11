Dopo la vittoria alle Atp Finals di Torino contro Alex De Minaur, Jannik Sinner ha incontrato – come le aveva promesso – l’allenatrice federale di tennis Giulia Gardani. Gardani era rimasta coinvolta in un grave incidente stradale col marito, lo scorso anno, a New York. “È stato un incontro incredibile – ha raccontato Gardani, come riporta ilPiacenza – lo abbiamo atteso in sala stampa al termine della partita che aveva appena vinto. Dopo l’incontro con i giornalisti, Sinner si è fermato con calma a parlare con me e mio marito. Non ci credevo”.

