“Io il 15 settembre avevo già indovinato” chi avrebbe vinto le presidenziali americane, “avevo detto che avrebbe vinto di sicuro Trump perché era di tutta evidenza che parlasse all’anima profonda dell’America. Invece il pensiero dello star system” diceva altro, “diceva che il miliardario Musk ha aiutato Trump. Almeno lui i soldi li fa con l’economia, tutti quelli che aiutavano la Harris i soldi li fanno, legittimamente, cantando e ballando. Cosa c’entrano quelli dello star system con la capacità di dire a noi quello che dobbiamo fare?”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo all’evento Libertà. L’Europa a 35 anni dal crollo del muro di Berlino, al Teatro Filodrammatici di Milano. “Io questi dello star system voglio prenderli sul serio – ha quindi aggiunto -, visto che sono personaggi che hanno la volontà e il desiderio, e loro dicono, la capacità di incidere nel mondo e nella volontà politica. Molti di loro hanno detto che se avesse vinto Trump avrebbero lasciato l’America. Io voglio vedere i biglietti dell’aereo, del treno, voglio vedere dove vanno, in quale paese emigrano. Voglio saperlo, almeno uno me lo vuole dire? Non so neanche dove possono andare, è un pò difficile, andranno con Hamas probabilmente. Voglio vedere Taylor Swift, la cantante che è venuta anche a Milano, lì in prima linea con Hamas, a cantare naturalmente”, ha concluso La Russa.

“Dichiarazioni assurde e offensive” le ha definite su Facebook la deputata di Italia Viva, Maria Elena Boschi. “Pensando di essere simpatico il Presidente del Senato dice che Taylor Swift adesso andrà a cantare con Hamas, dimostrando di non conoscere nulla di Taylor Swift. E passi. Ma dimostra anche di non conoscere nulla nemmeno di Hamas. I terroristi odiano la musica e Taylor Swift è quanto di più lontano ci possa essere dall’estremismo. La seconda carica dello Stato parli di ciò che conosce”