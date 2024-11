Folla di tifosi per Jannik Sinner durante la visita in un negozio di articoli sportivi in via Roma a Torino dopo il sorteggio delle Atp Finals. Il campione altoatesino è nel capoluogo piemontese insieme ai sette migliori tennisti del mondo per il torneo che avrà inizio domenica all’Inalpi Arena. Sinner non si è sottratto a selfie e autografi. Tre tre giorni il suo esordio con Alex De Minaur.