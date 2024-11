“Abbiamo una nuova stella, è nata: Elon. È un uomo straordinario, siamo stati insieme questa notte, ha passato due settimane a Philadelphia, in diverse parti della Pennsylvania, facendo campagna per me”. Così Donald Trump ha ringraziato Elon Musk per l’enorme sostegno dato dall’uomo più ricco del mondo alla sua campagna, definendolo “un super genio, dobbiamo proteggere i nostri super geni”.