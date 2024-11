Un fulmine ha provocato una strage in un campo profughi in Uganda. Sul posto, il Palabek Refugee Settlement nel nord-ovest del Paese, già colpito da giorni di forti piogge e temporali negli scorsi giorni, si stava svolgendo una cerimonia religiosa quando la saetta si è abbattuta sulle persone presenti. Il bilancio è drammatico, con 14 bambini morti e 34 persone che sono rimaste ferite, come comunicato dalla polizia locale nel corso di un’intervista radiofonica.

Quello colpito è un importante campo profughi del Paese che, secondo i dati forniti dall’Agenzia delle nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr), ospita 80mila persone. Tra queste, la maggior parte sono rifugiati e richiedenti asilo provenienti dal vicino Sud Sudan dilaniato dalla guerra civile.