Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha osservato un minuto di silenzio per le vittime delle mortali inondazioni che hanno finora ucciso almeno 95 persone. “Vorrei dire alle persone che vivono nella provincia di Valencia e anche a Castello’n che la tempesta continua, quindi per favore restate a casa, non uscite, restate a casa e ascoltate tutti gli avvertimenti di i servizi di emergenza”