Donald Trump-show al Madison Square Garden. L’ex presidente si prende la rivincita sulla sua città, quella New York che lo ha tradito con incriminazioni e condanne. L’arena é piena e migliaia di sostenitori, giunti da tutta America, non sono riusciti ad entrare e hanno invaso la città. Mentre un finto Kim Jong Un si prestava a foto vicino allo stadio, una marea di cappellini rosso-Trump con la scritta Make America Great Again ha invaso la Quinta Strada.