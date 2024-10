“Il momento più doloroso è stato sapere cosa ha attraversato mia figlia negli ultimi momenti della sua vita. Ma non è questo il punto del processo, il punto è che abbiamo capito chi è Filippo Turetta“. Lo ha detto Gino Cecchettin, in un momento di pausa del processo a Venezia a Filippo Turetta per il femminicidio della figlia Giulia. “Infatti – ha proseguito Cecchettin – adesso il suo avvocato vuole capirne di più, ma per me è chiarissimo. Quello che emerge oggi è che la vita del prossimo è una cosa sacra, e non bisogna entrare nel merito della vita degli altri”. “Giulia? È il mio amore”, ha concluso Gino Cecchettin.