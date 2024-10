Dall’Australia alla Cina, ancora loro due. Dieci mesi dopo l’ultima volta, Jannik Sinner e Novak Djokovic si scontreranno di nuovo, questa volta per un match che vale il titolo del Masters 1000 di Shanghai. Il serbo ha nel mirino la quinta vittoria della sua carriera nel torneo e, soprattutto, del 100esimo titolo Atp. Dall’altra parte, l’altoatesino ha raggiunto la sua ottava finale stagionale e, grazie al successo in due set contro Tomas Machac in semifinale, concluderà la stagione da numero 1 al mondo. Di seguito, il programma completo dell’atto conclusivo che si disputerà allo Stadium Court.

Sinner-Djokovic, i precedenti

Nel corso della loro carriera, Sinner e Djokovic si sono affrontati per 7 volte. Il tennista azzurro è in svantaggio 4-3 contro il serbo: nel loro ultimo incontro, però, che risale alla semifinale degli Australian Open, era stato l’attuale numero 1 al mondo a vincere il match. A distanza di 10 mesi, i due si ritroveranno l’uno contro l’altro.

Masters 1000 Shanghai, il percorso di Jannik Sinner

Primo turno vs Taro Daniel: 6-1; 6-4

Secondo turno vs Tomas Martin Etcheverry: 6-7; 6-4; 6-2

Ottavi di finale vs Ben Shelton: 6-4; 7-6

Quarti di finale vs Daniil Medvedev: 6-1; 6-4

Semifinale vs Tomas Machac: 6-4; 7-5

Masters 1000 Shanghai, il percorso di Novak Djokovic

Primo turno vs Alex Michelsen: 7-6; 7-6

Secondo turno vs Flavio Cobolli: 6-1; 6-2

Ottavi di finale vs Roman Safiullin: 6-3; 6-2

Quarti di finale vs Jabuk Mensik: 6-7; 6-1; 6-4

Semifinale vs Taylor Fritz: 6-4; 7-6

Sinner-Djokovic, quando e dove vedere (in tv e streaming)

L’atto finale del torneo di Shanghai si disputerà allo Stadium Court domenica 13 ottobre, alle ore 10.30. La sfida sarà visibile su Sky Sport Uno (201), in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis TV.