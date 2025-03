Se dovessi dare un colore al primo legame affettivo che ho col calcio è l’azzurro, quello della nazionale italiana che ci rapiva durante le notti magiche di Italia ‘90. Se dovessi comporre una persona avrebbe avuto gli occhi spiritati di Schillaci, il codino di Roberto Baggio, il carisma di Franco Baresi, l’atletismo di Paolo Maldini, la flemma di Azeglio Vicini e una sola voce, quella di Bruno Pizzul.

Più che il colore se ne percepiva il calore, pur mantenendo sempre compostezza e puntiglio verbale, in telecronaca riusciva a trasmetterti il diverso ritmo delle azioni di gioco con una semplice modulazione della voce. Un gioco d’ugola diventato celeberrimo, quasi mitico e popolare a tal punto da essere replicato dai bimbi in strada. “Baggio” pronunciato da Pizzul era uno spingere sulla B per spronare il campione a tentare la giocata, era un virtuosismo vocale che replicava la corsa dinoccolata, la danza nel dribbling, il momento della scelta del tiro fino all’esplosione finale del goal. Ripetere 8 volte “Baggio” in 15 secondi senza perdere l’efficacia emotiva di una narrazione che è già visiva e che deve dunque solo accompagnare i protagonisti.

L’esempio che ho citato è legato al fantastico gol di Roberto Baggio contro la Cecoslovacchia. Un manifesto, forse, del telecronista friulano che il pallone lo conosceva bene, e questo non è un dettaglio. Da calciatore aveva girato l’Italia, da Cormons a Catania, da Ischia a Sassari. L’Italia calcistica nel destino e che ha poi raccontato per 16 anni da prima voce della Nazionale Italiana di Calcio.

Non è un dettaglio nemmeno il non essere mai scomposto, mai sguaiato, colto senza esibire il proprio bagaglio fatto di studi (in giurisprudenza) e interessi extracalcistici. Anche dopo la pensione Bruno Pizzul era la voce che ti portava indietro nel tempo appena apriva bocca, anche e soprattutto se parlava dei suoi amati vini scaldava l’ambiente. Era colui con cui saresti voluto andare a cena per rendere indimenticabile una serata condita da infiniti aneddoti, di calcio, di sport, di vita.

Bruno Pizzul e quel suo volto gentile aveva la voce rassicurante del nonno che ti racconta le fiabe per farti addormentare. Le fiabe sportive più belle avranno sempre la sua voce, buonanotte signor Pizzul.