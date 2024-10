64esima vittoria stagionale e ottava finale raggiunta per Jannik Sinner. Il tennista italiano supera Tomas Machac in due set (6-4; 7-5) e raggiunge l’ennesima finale del 2024, la seconda in due settimane dopo quella di Pechino (persa contro Carlos Alcaraz). Con questo successo Sinner rimarrà ufficialmente numero 1 al mondo fino alla fine dell’anno, allungando così la striscia consecutiva a 30 settimane.

La cronaca

Dopo essere partito in svantaggio nel primo set, il numero 1 al mondo ha risposto con un controbreak. Nel corso della gara, Sinner ha gradualmente alzato il ritmo fino al sorpasso definitivo che – anche con alcuni errori a rete di Machac – gli ha permesso di portarsi sull’1-0. Chirurgico e decisivo nei momenti che contano, il secondo set si è rivelato molto più insidioso. Un botta e risposta tra i due tennisti, di game in game: più volte Sinner ha cercato di scappare via ma il ceco è stato molto bravo nel mantenere il servizio e azzerare il vantaggio. Al nono game del secondo set, Sinner alza il livello e salva due palle break che gli permettono di tornare in vantaggio (5-4). “Tiri troppo forte!”, urla Machac all’altoatesino: costretto a cambiare la racchetta, si riporta in parità. Gli ultimi highlights della partita sono in favore dell’altoatesino: ace (che vale il 6-5) e match point. Sinner raggiunge un’altra finale.

Masters 1000 Shanghai, la finale

L’atto finale del torneo di Shanghai si disputerà domenica 13 ottobre. Jannik Sinner dovrà attendere questo pomeriggio – sfida tra Taylor Fritz e Novak Djokovic, che ha nel mirino la quinta vittoria della sua carriera a Shanghai e del 100esimo titolo Atp – per conoscere il nome del suo avversario. La finale sarà visibile su Sky Sport Uno (201), in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis TV.

I dati di una stagione da numero 1 al mondo

Da questa estate, e fino alla fine del 2024, Jannik Sinner rimarrà stabilmente in testa alla classifica Atp: sono 64 vittorie e solamente 6 sconfitte nel 2024. Una stagione iniziata con il successo agli Australian Open ma con un ultimo capitolo ancora tutto da scrivere. Nel mezzo, altri trionfi, il forfait alle Olimpiadi, il caso doping causato da una contaminazione involontaria da Clostebol e poi il trionfo agli Us Open. Successivamente, un’altra batosta dalla WADA (Agenzia mondiale antidoping) che ha deciso di fare ricorso alla Corte Arbitrale dello Sport di Losanna. Nell’occhio del ciclone, dopo alcuni legittimi momenti di sconforto, Sinner ha continuato a giocare e vincere da numero 1. In attesa della finale di Shanghai, delle Atp Finals a Torino e delle finali di Coppa Davis.

I prossimi impegni di Sinner

Dopo aver perso la finale del torneo Atp 500 di Pechino contro Alcaraz, Sinner disputerà un’altra finale Masters 1000 di Shanghai. Comunicato il forfait per l’Atp 500 di Vienna, il 28 ottobre comincerà l’ultimo Masters 1000 della stagione, quello di Parigi Bercy. Nel mese di novembre, gli ultimi impegni della sua stagione: prima le Atp Finals a Torino, poi le finali di Coppa Davis a Malaga, in programma dal 19 al 24 novembre. Prima, però, c’è almeno un’altra partita per cercare di alzare l’ennesimo trofeo in stagione.