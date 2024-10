Jannik Sinner doma Nole Djokovic in finale a Shanghai battendolo in due set (7-6 6-3) e vince il settimo titolo della stagione. Qui l’analisi del match e di seguito la cronaca della partita:

SECONDO SET

6-3 Sinner trionfa a Shanghai battendo Nole Djokovic dopo un primo set tirato e un secondo deciso dal break nel quarto game.

5-3 Djokovic in scioltezza.

5-2 Sinner senza affanni tiene il serbo inchiodato a un 15. Ora l’altoatesino è in controllo totale del match.

4-2 Djokovic tiene il servizio, ma ora fatica a piegare Jannik anche quando è lui a battere.

4-1 Sinner consolida il break senza sbavature.

3-1 Sinner fa il break! Sale 0-30, Djokovic esce dall’impasse con un lungolinea. Poi Sinner si guadagna due palle break, le prime assolute del match, al termine di uno scambio bellissimo. E trasforma la seconda con un passante in corsa lungolinea.

2-1 L’azzurro in controllo sul suo turno di battuta. Si va al cambio campo.

1-1 Djokovic va 40-0, poi Sinner aggressivo infila 3 punti di fila. Il serbo la sbroglia ai vantaggi.

1-0 Sinner riparte tenendo il servizio.

PRIMO SET – SINNER VINCE AL TIE-BREAK

7-6 Sinner vince il primo set al tie-break (7-4) dopo quasi un’ora di gioco tiratissima, senza alcuna palla break e con entrambi i tennisti in grande spolvero al servizio. Jannik sfrutta un inizio incerto del tie-break da parte di Djokovic, guadagna 3 mini-break e chiude al secondo set-point con un vincente.

6-6 Sinner tiene il servizio con relativa comodità. Il primo set si deciderà al tie-break dopo dodici game senza palle break.

5-6 Ancora un turno perfetto per Djokovic in battuta. Sinner di nuovo lasciato a zero.

5-5 Il numero 1 al mondo parte 0-30, poi due servizi vincenti per rimettersi in carreggiata e uno smash. Quindi ancora un vincente. Game da campione.

4-5 Djokovic è concentratissimo: infila tre punti direttamente dal servizio. Sinner tenuto a zero per il terzo turno in risposta. Si prosegue senza break.

4-4 Sinner piazza il terzo ace della sua partita, gioca magistralmente e continua a rintuzzare il serbo.

3-4 Il serbo tiene il servizio a zero. Finora ha messo in campo oltre l’80% di prime.

3-3 Game impressionante in battuta per l’azzurro.

2-3 Djokovic in controllo. Entrambi stanno sfruttando il servizio.

2-2 Il numero 1 al mondo in controllo, chiude con un servizio vincente al centro.

2-1 Il serbo chiude con due punti di fila dopo che si era andati sul 30 pari.

1-1 Primo turno in battuta positivo per Sinner.

0-1 Djokovic parte bene e tiene il servizio.

Si comincia – Iniziata la finale, Djokovic al servizio.

Giocatori in campo – Il numero uno al mondo e il serbo hanno fatto ingresso sul centrale. A minuti l’inizio del match.

Tutto pronto – Sinner e Djokovic scenderanno in campo a minuti. Stanno ultimando il riscaldamento negli spogliatoi. L’ingresso sul centrale di Shanghai è previsto alle 10.30.