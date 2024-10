“Inaccettabile“, “inammissibile“, “prove inequivocabili“. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani usa parole senza sfumature per commentare gli attacchi dell’esercito israeliano contro le basi delle Nazioni Unite nel Sud del Libano. Oggi per la seconda volta in 24 ore Israele ha aperto il fuoco sul quartier generale della missione Unifil, l’operazione di peacekeeping che da quasi vent’anni fa da cuscinetto al confine, della quale fa parte anche un consistente contingente italiano. “Oggi abbiamo scritto di nuovo al ministro degli Esteri israeliano – aggiunge il vicepremier – Aspettiamo che facciano l’inchiesta e, visto che ci sono prove inequivocabili che sono stati i soldati israeliani a sparare contro le basi Unifil, e stamattina c’è stato un altro incidente in una base in cui c’erano una settantina di soldati italiani, ribadisco che è inammissibile”. Tajani assicura che il governo continua “a mandare messaggi chiari al governo di Israele: che i soldati italiani non si toccano” perché “non sono militanti di Hezbollah i nostri soldati ma sono quelli che hanno sempre garantito con un grande rispetto delle regole lavorando per la pace una situazione che permettesse anche alla popolazione civile israeliana di essere tutelata”.

A parlare oggi è stato anche il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres che, come noto, è stato dichiarato “persona non grata” da Israele alcuni giorni fa. Gli spari israeliani contro i peacekeepers dell’Onu, dice, sono “una violazione del diritto internazionale umanitario“.

Ieri Italia e Francia avevano convocato una riunione d’urgenza dei Paesi europei che partecipano alla missione Unifil. E oggi il premier spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato che chiederà alla comunità internazionale di cessare l’esportazione di armi verso Israele per “violazione del diritto internazionale” dopo “l’invasione” del Libano. “Il governo spagnolo dallo scorso 7 ottobre non fa esportare qualsiasi tipo di arma o materiale militare in Israele, niente”, ha detto in una conferenza stampa all’Accademia di Spagna a Roma dopo l’incontro con Papa Francesco, con il quale ha discusso di questo tema. E’ un tema che era già stato sollevato nei giorni scorsi dal presidente francese Emmanuel Macron: “Basta fornire a Israele le armi che usa contro Gaza – aveva detto il capo dell’Eliseo -. Non si combatte il terrorismo sacrificando i civili”. Si era rivolto in modo implicito agli Stati Uniti (“La Francia non ne invia”), obbligando poi l’Eliseo a precisare che Parigi continua a fornire “le componenti necessarie alla difesa di Israele”.