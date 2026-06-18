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Uno spettacolo allestito in favore di telecamere nella reggia di re Luigi XIV. Donald Trump ha firmato il “memorandum of understanding” per mettere fine alla guerra con l’Iran mentre era a cena con Emmanuel Macron a Versailles. La firma è avvenuta “digitalmente” e ora il memorandum è in vigore. “Il testo del memorandum d’intesa di Islamabad è stato finalizzato con le firme dei presidenti – ha confermato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghai -. Ora è il momento di testare l’attuazione di questo accordo”.

La Casa Bianca ha pubblicato il video della firma. Il presidente è seduto a tavola fra il presidente francese e la moglie Brigitte. Una volta firmato il documento, si sente Macron dire “bravo” prima di applaudire e stringere la mano al segretario di Stato Marco Rubio, che si trovava in piedi alle spalle del capo della Casa Bianca. Il presidente ha quindi consegnato il documento a Rubio e Macron gli ha detto “great job“, “ottimo lavoro”, prima di applaudirlo nuovamente.

Sulle firma dell’intesa nelle ultime ore si erano rincorse diverse notizie. Nei giorni scorsi un funzionario americano aveva riferito che sia Trump che J.D. Vance avevano firmato virtualmente l’accordo, e lo stesso aveva fatto il presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf. Ora invece l’amministrazione ha fatto sapere che ill tycoon non aveva firmato di persona ma che aveva solo assistito alla firma da parte del vicepresidente. “Domenica il memorandum of understanding è stato firmato digitalmente da Vance e Ghalibaf alla presenza di Trump. Ora è stato firmato da Trump e dal presidente iraniano Masoud Pezeshkian“, ha spiegato un funzionario.

Il Pakistan, con il sostegno del co-mediatore Qatar, ospiterà venerdì in Svizzera la cerimonia ufficiale di firma dell’accordo. Lo ha dichiarato – come riporta l’agenzia Anadolu – il primo ministro Shehbaz Sharif. Secondo Baghai tuttavia una cerimonia per la firma “non ha davvero senso“, dopo che è stata fatta digitalmente.

Nel confermare in un post su X che il “memorandum d’intesa di Islamabad è stato firmato elettronicamente” dai presidenti di “entrambi i Paesi”, il premier pachistano Shehbaz Sharif afferma che l’accordo “entrerà in vigore con effetto immediato e, come primo passo, la repubblica islamica dell’Iran riaprirà immediatamente lo Stretto di Hormuz e gli Stati Uniti d’America revocheranno subito il blocco navale“.

I democratici al Congresso degli Stati Uniti chiedono che Rubio li informi sull’accordo con l’Iran. “Anche se diamo il benvenuto alla spinta verso la diplomazia, l’amministrazione deve offrire al Congresso ulteriori dettagli”, è la richiesta contenuta in una lettera di tre pagine inviata al capo della diplomazia Usa dai deputati Gref Meeks, Jim Haines e Adam Smith.