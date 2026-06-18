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Ultimo aggiornamento: 10:23

Usa-Iran, Rutte (Nato): “Accordo indebolisce capacità nucleare di Teheran”. Navi della Marina tedesca verso il Mar Rosso

di Redazione Esteri
Il Pakistan ha prima confermato che la cerimonia per la firma sarebbe prevista per venerdì in Svizzera, poi ha cancellato il post
Usa-Iran, Rutte (Nato): “Accordo indebolisce capacità nucleare di Teheran”. Navi della Marina tedesca verso il Mar Rosso
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In Evidenza

Trump firma l’accordo con l’Iran a Versailles

Donald Trump ha firmato personalmente una copia del “memorandum of understanding” con l’Iran mentre era a cena con il presidente francese Emmanuel Macron a Versailles.

Momenti chiave

  • Libano, raid di Israele nel sud: un morto e un ferito
  • Libano, Hezbollah uccide un riservista israeliano
  • Accordo Usa-Iran, domani via alle trattative
  • Accordo Usa-Iran: Pakistan conferma la firma venerdì in Svizzera, poi cancella il post
  • Berlino: "Navi nel Mar Rosso per possibile operazione a Hormuz"
  • Navi della Marina tedesca verso il Mar Rosso
  • Trump firma l'accordo con l'Iran a Versailles
    • 10:23

      Libano, raid di Israele nel sud: un morto e un ferito

      La calma precaria che aveva regnato nella notte in Libano è stata rotta stamattina, poco prima delle 9, quando un drone dell’esercito di Israele ha lanciato un missile contro un’auto in una rotatoria che collega Kfartebnit a Nabatieh, nel sud del paese, causando un morto e un ferito grave. Lo riporta L’Orient Le Jour, aggiungendo che successivamente alcuni colpi di artiglieria hanno colpito Nabatieh el-Faouka, bersaglio di diversi missili.

    • 10:22

      Libano, Hezbollah uccide un riservista israeliano

      Un riservista di 29 anni dell’Idf è rimasto ucciso e altri sette, tra cui ufficiali di alto grado, sono stati feriti ieri pomeriggio da un ordigno esplosivo di Hezbollah nel sud del Libano. Lo ha annunciato l’esercito israeliano.

    • 10:14

      Accordo Usa-Iran, domani via alle trattative

      Domani nella località montana di Burgenstock, in Svizzera, si terranno i primi colloqui tra Stati Uniti e Iran dopo la firma di ieri dell’accordo di cessate il fuoco tra Teheran e Washington. Lo ha confermato in una nota del Ministero degli Esteri svizzero, riportata da diversi media internazionali. Era stato il viceministro degli Esteri iraniano per gli affari politici, Majid Takht-e-Ravanchi, ad annunciare martedì che i negoziati per un accordo definitivo sarebbero iniziati subito dopo la firma di un memorandum d’intesa tra Iran e Usa in Svizzera.

    • 10:13

      Accordo Usa-Iran: Pakistan conferma la firma venerdì in Svizzera, poi cancella il post

      Il primo ministro del Pakistan, Shehbaz Sharif, ha inizialmente confermato in un post su X che la cerimonia per la firma formale dell’accordo fra Iran e Stati Uniti sarebbe ancora prevista per venerdì in Svizzera, ma successivamente ha cancellato il post sull’intesa e l’ha ripubblicato senza alcun riferimento alla cerimonia di venerdì. Nel post iniziale, pubblicato poco dopo che il presidente Usa Donald Trump aveva riferito di aver firmato l’accordo durante una cena alla Reggia di Versailles, oltre ad affermare che l’accordo “entrerà in vigore con effetto immediato e, come primo passo, la Repubblica Islamica dell’Iran riaprirà immediatamente lo Stretto di Hormuz“, Sharif precisava che il Pakistan e il co-mediatore Qatar ospiteranno comunque una cerimonia ufficiale di firma venerdì in Svizzera. Nel nuovo post attualmente visibile sul suo account non ci sono più riferimenti alla cerimonia di venerdì.

    • 10:11

      Berlino: “Navi nel Mar Rosso per possibile operazione a Hormuz”

      La Germania ha posizionato due navi nel Mar Rosso nell’ambito dei preparativi per una possibile operazione militare nello Stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius, sottolineando che le future azioni militari dipendono dall’andamento dei colloqui tra Stati Uniti e Iran e che qualsiasi azione che richieda la neutralizzazione di mine navali sarà effettuata con l’approvazione di Iran e Oman.

    • 10:08

      Navi della Marina tedesca verso il Mar Rosso

      Il cacciamine tedesco Fulda e la nave appoggio Mosel hanno attraversato nelle prime ore di oggi il Canale di Suez in direzione del Mar Rosso, insieme alla nave logistica britannica Lime Bay. Le unità proseguiranno la navigazione all’interno di un dispositivo multinazionale fino a Gibuti, rafforzando il posizionamento avanzato delle forze che potrebbero essere impiegate in una futura missione nello Stretto di Hormuz. Lo comunica il ministero della Difesa tedesco in una nota.

    • 09:23

      Trump firma l’accordo con l’Iran a Versailles

      Donald Trump ha firmato personalmente una copia del “memorandum of understanding” con l’Iran mentre era a cena con il presidente francese Emmanuel Macron a Versailles.

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