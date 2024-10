Un bambino di 10 anni è morto in una scuola di Quarto (Napoli) per un probabile malore. È accaduto all’Istituto Borsellino di via Crocillo.. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, intervenuti sul posto, il bimbo durante la ricreazione si sarebbe accasciato al suolo e avrebbe perso conoscenza. Inutili i tentativi dei sanitari di rianimarlo. La Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta sulla morte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Quarto, il pm di turno della procura di Napoli e il medico legale. Il magistrato ha disposto il sequestro della salma per la successiva autopsia. Dopo un primo esame esterno del corpicino, al momento il medico legale esclude che la causa del decesso possa essere un’asfissia, ma si avranno certezze solo con l’esame autoptico.