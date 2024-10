Una studentessa di 14 anni è morta giovedì pomeriggio a Piacenza schiacciata da un autobus. La giovane frequentava il primo anno di un istituto superiore e – secondo quanto scrive il quotidiano piacentino Libertà – al termine delle lezioni era uscita con gli altri studenti sul piazzale antistante la scuola. Lì è stata investita dall’autobus.

La dinamica non è ancora chiara: non è escluso che l’adolescente stesse tentando di raggiungere di corsa il mezzo che però stava ripartendo e aveva appena chiuso le porte, dopo aver caricato altri studenti. Inutile l’intervento dei soccorritori, la giovane è morta sul colpo.

“Una tragedia che colpisce il cuore non solo per il sottoscritto ma per tutto il personale dell’Istituto”, ha spiegato ai microfoni di Telelibertà il dirigente scolastico Alberto Mariani: “Ci stringiamo vicino ai genitori e più che essere a loro vicino e porgere le nostre condoglianze, veramente altro non possiamo fare. Non andiamo via finché la ragazza è qui perché non la vogliamo lasciare da sola”, ha concluso.