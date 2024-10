Botta e risposta a distanza tra Forza Italia e Lega sul tema extraprofitti. Da una parte il deputato azzurro Paolo Sisto, dall’altro il collega leghista, Andrea Crippa.

“Non c’è manovra finché non c’è una manovra scritta, condivisa e votata in Consiglio di Ministri. Una cosa è certa, noi di Forza Italia siamo contrari a qualsiasi aumento delle gabelle, delle tasse”, ha messo in chiaro Sisto parlando con i cronisti, sottolineando che, sugli extraprofitti, gli piace “l’espressione usata anche da Tajani” e cioè che “gli extraprofitti sono extraterrestri”. “Credo che, come anche nel diritto, se non ci sono definizioni, non c’è chiarezza di idee, non ci può essere chiarezza di soluzioni”, ha aggiunto. “Le differenze con la Lega? Questa nostra è una coalizione a offerta differenziata. Poi troviamo sempre il modo di mediare e trovare una soluzione unitaria”.

Diversa l’idea di Crippa. Se da una parte il deputato leghista rassicura Forza Italia che “non ci saranno nuove tasse”, dall’altra rimarca la necessità di intervenire sugli extraprofitti: “È chiaro che qualcuno poi che ha guadagnato tanto in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, penso alle banche, che hanno aumentato in maniera esponenziale il loro fatturato, è chiaro che dovranno dare qualcosa in più rispetto agli altri. Quindi se i sacrifici li deve fare qualcuno, lo fa chi ha un fatturato e chi ha avuto degli utili che sono aumentati in maniera esponenziale”.