Una turista francese di 19 anni ha denunciato di aver subito violenza sessuale mentre era in vacanza in Sicilia. La notte di Ferragosto la ragazza si trovava sulla spiaggia di Balestrate, nel palermitano, in compagnia di un gruppo di persone del luogo: tra loro anche un 27enne palermitano che secondo il suo racconto ha tentato un approccio sessuale pesante palpeggiandola. Dopo essere fuggita, la giovane è stata soccorsa dai sanitari del 118 che l’hanno trasportata all’ospedale di Partinico per alcuni controlli. Poi si è rivolta ai carabinieri che indagano sull’accaduto. Il ragazzo è stato identificato e viene sentito in queste ore dai Carabinieri di Partinico insieme ad alcuni testimoni.