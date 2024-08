Gianmarco Tamberi ci sarà. Dopo essere stato dimesso dall’ospedale a causa di un’altra colica renale – a pochissime ore dalla finale olimpica del salto in alto – l’atleta azzurro ha confermato sui social la sua presenza. “Io ci sarò”.

Il campione italiano, poco prima, aveva condiviso un post su Instagram che lo ritraeva in barella in compagnia della moglie Chiara: “Sono passate 10 ore e la colica renale ancora non è passata. Il dolore che sento da questa mattina, per quanto forte, è nulla confronto a quello che sto provando dentro. Anche quella che era la mia ultima certezza sta per svanire…..”. Queste le sue amare e dolorose dichiarazioni. “Sono appena stato portato in pronto soccorso in ambulanza dopo aver vomitato due volte sangue. Ora mi faranno altri esami per capire che cosa sta succedendo, vi aggiorno perché i tantissimi messaggi che sto ricevendo e l’amore che mi state dimostrando, quanto meno merita una risposta. Tutto ho sognato per questo giorno tranne di vivere un incubo così…”. E la risposta è arrivata proprio poco fa: un selfie e una scritta che rassicura tutti i suoi tifosi.

Nel frattempo, aveva parlato anche il presidente della Fidal Stefano Mei, sulle condizioni di Gianmarco Tamberi: “Sta facendo delle valutazioni, vediamo come evolve la situazione. Sta facendo una visita, non so in che ambito sia, sta facendo le valutazioni e poi decideranno. Lui vuole gareggiare ma chiaro che bisogna vedere cosa succede. Niente di cronico, niente di problematico. Bisogna vedere che non corra nessun rischio”. Non sono mancati i messaggi di vicinanza da parte degli altri atleti e amici italiani, tra cui Nadia Battocletti (medaglia d’argento nella 10 mila metri): “Mi spiace per Gimbo, sicuramente è molto in difficoltà, l’ho visto negli ultimi giorni sofferente. È il capitano e tifiamo tutti per lui“. Il portabandiera della spedizione azzurra, per la finale di salto in alto, ci sarà.

“Non sussistono impedimenti assoluti”

La nota ufficiale della Fidal sulle condizioni di Tamberi: “Lo staff medico federale, a seguito degli accertamenti effettuati da Gianmarco Tamberi nel primo pomeriggio presso una struttura ospedaliera a Parigi, ha verificato che non sussistono impedimenti assoluti in merito alla partecipazione dell’atleta alla finale olimpica di questa sera”.

Tamberi “svegliato” da un’altra colica: il racconto della giornata

Ancora una colica renale. Così, questa mattina, si era svegliato il campione olimpico a poche ore dalla finale di salto in alto (dopo il salto di 2.27 metri nella fase di qualificazione). Nel primo dei tre post di giornata, le sensazioni di Tamberi erano state tutt’altro che positive: “È tutto finito…“, aveva esordito Gimbo nel post mattutino. “Ci ho sperato fino all’ultimo, ci ho creduto nonostante tutto quello che era successo. Ho ricevuto un sostegno e un affetto cosi grande da parte di tutti voi che mi ha dato una forza unica per rialzarmi da questo ennesimo problema, ma evidentemente doveva andare così…”. Il campione aveva raccontato quindi di essersi svegliato alle 5 con il dolore lancinante, un dolore che ora, dopo 5 ore, “ancora non passa. Sono senza parole, mi dispiace davvero da morire. Scenderò in pedana comunque questa sera? Si, ma non so davvero come farò in queste condizioni a saltare…”. Poi, il nuovo ricovero e l’annuncio quasi a sorpresa. Alla fine, Gimbo scenderà in pedana.

Dalla fede nuziale nella Senna ai problemi fisici e di salute: l’Olimpiade di Tamberi

Che non sarebbe stata un’Olimpiade nel segno della fortuna lo si era già capito sin dalla cerimonia d’apertura: portabandiera dell’Italia, Gianmarco Tamberi – tra l’euforia e la gioia del momento – aveva perso la fede nuziale nelle acque della Senna. Solo un incidente di percorso (e tanta sfortuna), ma i primi problemi fisici erano nati durante la preparazione preolimpica: a causa di un’importante zona edematosa del bicipite femorale (probabilmente dovuta ad una piccola lesione miofasciale), il campione azzurro era stato costretto a fermarsi pochi giorni prima delle sue Olimpiadi. La sua caparbietà e volontà di esserci, però, avevano prevalso su tutto. Pronto per partire direzione Parigi, lo stop forzato a causa di una colica renale. Ore di attesa che non l’hanno fermato: con un giorno di ritardo, Gimbo decide di prendere il volo per la sua ultima partecipazione olimpica: “Scenderò in pedana qualsiasi cosa accada“. Dichiarazioni prese alla lettera: qualificato con qualche brivido alla finale, il risveglio mattutino – di sabato 10 agosto – è stato una doccia fredda. Altra colica, corsa in ospedale e ricovero. Ma Gianmarco Tamberi, dopo vari controlli, scenderà in pedana.