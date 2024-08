Gianmarco Tamberi c’è. L’atleta e portabandiera italiano sarà a Parigi. Partito pochi minuti fa da Formia, il campione olimpico arriverà nella capitale francese intorno alle ore 17. Dopo essere stato ricoverato per una colica renale e febbre alta, Tamberi ha stretto i denti e ha mantenuto la promessa: ora, avrà a disposizione due giorni per preparare al meglio la gara di salto in alto. Saranno da valutare le condizioni ma una cosa è certa: Tamberi gareggerà mercoledì per le qualificazioni, in attesa della finalissima prevista per il 10 agosto.

Tamberi mantiene la promessa

“Una sola cosa è certa, non so come ci arriverò, ma io in quella pedana ci sarò e darò l’anima fino all’ultimo salto, qualsiasi sarà la mia condizione. Lo giuro a voi ma ancora prima lo giuro a me stesso!”. E così sarà: non semplici parole di circostanza ma intenzioni che sono state rispettate. Gianmarco Tamberi proverà a difendere il titolo olimpico nel salto in alto: nell’ultima edizione della sua carriera, la presenza di “Gimbo” era stata messa a dura prova da un calcolo renale. Le motivazioni e la mentalità dell’atleta marchigiano sono andate oltre i problemi, come capitato in seguito all’edema al bicipite femorale delle scorse settimane. L’allarme pare ora rientrato: dopo una nottata in ospedale, Tamberi è partito per Parigi. Non nelle condizioni in cui sperava, ma ci sarà.