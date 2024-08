“Stavo meglio qualche giorno fa ma con la cura farmacologica la febbre sta scendendo: il rene non mi fa più male come due giorni fa. Ringrazio tutti quanti per il sostegno e l’affetto ricevuto sui social. Gareggerò al 100%, scenderò in pedana qualsiasi cosa accada”. Queste le prime parole di Gianmarco Tamberi direttamente da Parigi, la casa dei Giochi Olimpici. Atterrato nella capitale francese nella giornata di ieri – lunedì 5 agosto -, dopo essere partito con qualche ora di ritardo a causa di un calcolo renale, il portabandiera dell’Italia ha mantenuto la promessa e non mancherà al suo ultimo appuntamento olimpico in carriera.

Le sue condizioni

“Una sola cosa è certa, non so come ci arriverò, ma io in quella pedana ci sarò e darò l’anima fino all’ultimo salto, qualsiasi sarà la mia condizione. Lo giuro a voi ma ancora prima lo giuro a me stesso!”. E così sarà: non semplici parole di circostanza ma intenzioni che sono state rispettate. Gianmarco Tamberi proverà a difendere il titolo olimpico nel salto in alto: nonostante il calcolo renale e la febbre alta, “Gimbo” è partito per Parigi e ha dichiarato che gareggerà, qualsiasi cosa accada.

Tamberi alla caccia del bis: quando gareggerà

Gianmarco Tamberi gareggerà mercoledì 7 agosto (intorno alle ore 10.05) per le qualificazioni: in caso di esito positivo, la finalissima è prevista per il 10 agosto.

