“E ora chi lo dice a tua moglie?”. Sull’imbarcazione azzurra la reazione goliardica all’incidente accaduto al portabandiera Gianmarco Tamberi è stata immediata. Del resto il campione olimpico nel salto in alto a Tokyo è stato protagonista di una fatto curioso: mentre sbandierava il tricolore nel tripudio della delegazione azzurra, il fuoriclasse marchigiano ha perso la fede nuziale. L’anello si è sfilato ed è caduto nelle acque della Senna. Quando i presenti sull’imbarcazione azzurra ne se sono accorti è partita la presa in giro a Gimbo. Con uno sfottò di buon auspicio da parte dei giocatori della nazionale di pallanuoto maschile: “Perso un oro ne trovi un altro”, gli hanno detto, aggiungendo che se serve testimonieranno con la moglie. E il diretto interessato? Al momento non è data sapere la sua reazione ufficiosa. Le parole ufficiali, invece, sono state fedeli al suo stile: “È stata una figata pazzesca e poi il finale è stato bellissimo con la Tour Eiffel e i cinque cerchi – ha detto – Che squadra, c’è un entusiasmo unico, invidiato da tutte le altre imbarcazioni“.