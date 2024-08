Matteo Renzi torna a parlare del dialogo tra Italia Viva e i partiti di centrosinistra per verificare se ci sono premesse e condizioni utile alla costruzione di un’alternativa al centrodestra guidato da Giorgia Meloni. L’occasione è il banchetto allestito da Italia a Viva a Piazza di Torre Argentina a Roma per raccogliere le firme contro l’autonomia differenziata. Le cronache parlamentari raccontano di colloqui ieri alla Camera dei Deputati tra Conte, Schlein, Fratoianni e Bonelli. Dal M5s e da Avs si registrano le maggiori perplessità sulla disponibilità di Renzi.

“Ci fa perdere più voti di quanti ne porta” è il ragionamento fatto durante gli scambi di opinioni a Montecitorio. Renzi replica. “L’ultima volta che Fratoianni, Bonelli e Conte hanno espresso questo giudizio era in Basilicata e con la loro valutazione la sinistra ha perso e ha vinto Bardi. Se la sinistra vuole mettere veti perde, se il centrosinistra vuole prendere i voti, vince. Già oggi il centrosinistra è matematicamente maggioranza ma non lo è politicamente perché va avanti a forza di veti. La novità è che il Pd ha detto ‘confronto programmatico senza veti’”.

“Noi ci siamo – continua il leader di Italia Viva – se qualcuno dirà che valgono i veti quel qualcuno farà il più grande regalo a Giorgia Meloni”. Sui malumori all’interno di Italia Viva, manifestati pubblicamente da Luigi Marattin per la nuova rotta indicata da Renzi, l’ex presidente del Consiglio si dice certo che nella prossima assemblea del partito “ci sarà una maggioranza schiacciante” che sosterrà l’adesione di Italia Viva nel campo del centrosinistra. “Le alleanze – conclude Renzi – si fanno tra persone e storie diverse, a me non interessa parlare del passato e comunque non sono stato io a firmare i decreti Sicurezza con Salvini (il riferimento è a Giuseppe Conte, ndr) a me interessa parlare di futuro. Se c’è la possibilità di fare un accordo, si fa l’accordo e la Meloni va a casa”.