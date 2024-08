Ottavo giorno di gare alle Olimpiadi di Parigi. Prosegue il convincente cammino dell’Italia ai Giochi Olimpici: anche oggi sabato 3 agosto gli Azzurri sono alla ricerca della 28esima giornata consecutiva con almeno una medaglia. Diversi gli italiani che sognano la gloria olimpica: il canottaggio femminile otto in corsa per l’oro, così come Simona Quadarella negli 800m stile libero. E poi c’è l’esordio di Marcell Jacobs nella batterie 100m.

Ecco tutti gli italiani in gara oggi, sabato 3 agosto: di seguito, il programma completo, con evidenziate in rosso le finali.

Olimpiadi 2024, italiani in gara oggi sabato 3 agosto | Il programma completo

Ore 8:00 – Judo mixed team ottavi: Italia

Ore 9:00 – Tiro a volo maschile skeet qualificazioni: Gabriele Rossetti, Tammaro Cassandro

Ore 9:00 – Tiro a volo femminile skeet qualificazioni: Diana Bacosi, Martina Bartolomei

Ore 9:00 – Golf maschile individuale terzo giro: Matteo Manassero, Guido Migliozzi

Ore 9:40 – Judo mixed team quarti: Eventuale Italia

Ore 10:10 – Atletica maschile salto con l’Asta qualificazioni: Claudio Stecchi

Ore 10:40 – Judo mixed team ripescaggi: Eventuale Italia

Ore 10:50 – Canottaggio femminile otto Finale: Veronica Bumbaca, Elisa Mondelli, Silvia Terrazzi, Alice Codato, Aisha Rocek, Alice Gnatta, Linda De Filippis, Giorgia Pelacchi, Emanuele Capponi

Ore 11:00 – Nuoto femminile 50 m stile Libero Batterie: Sara Curtis

Ore 11:00 – Ciclismo maschile strada individuale in linea: Alberto Bettiol, Luca Mozzato, Elia Viviani

Ore 11:10 – Atletica femminile 800 m ripescaggi: Eventuali Anna Bello’, Eloisa Coiro

Ore 11:15 – Judo mixed team semifinali: Eventuale Italia

Ore 11:30 – Nuoto maschile 1500 m stile libero batterie: Gregorio Paltrinieri, Luca De Tullio

Ore 11:45 – Atletica maschile 100 m batterie: Marcell Jacobs, Chituru Ali

Ore 12:00 – Tennis maschile singolo finale bronzo: Eventuale Lorenzo Musetti

Ore 12:00 – Vela maschile ilca 7: Lorenzo Brando Chiavarini

Ore 12:00 – Vela femminile ilca 6: Chiara Benini Floriani

Ore 12:00 – Vela 470 misto: Elena Berto, Bruno Fest

Ore 12:00 – Vela nacra 17 foiling: Ruggero Tita, Caterina Banti

Ore 12:40 – Nuoto maschile 4×100 m misti Batterie: Italia

Ore 12:52 – Nuoto femminile 4×100 m misti Batterie: Italia

Ore 13:00 – Scherma femminile sciabola a squadre quarti: Italia

Ore 14:30 – Scherma femminile sciabola a squadre semifinali 5°/8° Posto: Eventuale Italia

Ore 15:20 – Scherma femminile sciabola a squadre semifinali 1°/4° Posto: Eventuale Italia

Ore 15:30 – Tiro a volo maschile skeet finale: Eventuale Gabriele Rossetti, Tammaro Cassandro

Ore 15:30 – Canoa femminile kayak cross round 1: Marta Bertoncelli, Stefanie Horn

Ore 16:00 – Judo mixed team finale bronzo: Eventuale Italia

Ore 16:10 – Scherma femminile sciabola a squadre finale 7°/8° Posto: Eventuale Italia

Ore 16:10 – Scherma femminile sciabola a squadre finale 5°/6° Posto: Eventuale Italia

Ore 16:40 – Judo mixed team finale bronzo: Eventuale Italia

Ore 16:40 – Canoa maschile kayak cross round 1: Giovanni De Gennaro

Ore 17:00 – Volley girone B maschile Italia-Polonia

Ore 17:20 – Judo mixed team finale oro: Eventuale Italia

Ore 18:00 – Beach volley maschile/femminile lucky loser match: Eventuale Italia

Ore 18:05 – Canoa femminile kayak cross ripescaggi: Eventuali Marta Bertoncelli, Stefanie Horn

Ore 18:45 – Canoa maschile kayak cross ripescaggi: Eventuale Giovanni De Gennaro

Ore 19:00 – Scherma femminile sciabola a squadre finale bronzo: Eventuale Italia

Ore 19:15 – Atletica maschile 1500 m ripescaggi: Federico Riva, Ossama Meslek

Ore 19:35 – Atletica maschile lancio del peso finale: Eventuali Leonardo Fabbri, Zane Weir

Ore 19:50 – Atletica femminile 100 m semifinali: Zaynab Dosso

Ore 20:00 – Scherma femminile sciabola a squadre finale oro: Eventuale Italia

Ore 20:20 – Atletica femminile salto triplo finale: Eventuali Dariya Derkach, Ottavia Cestonaro

Ore 20:39 – Nuoto femminile 50 m stile libero semifinali: Eventuale Sara Curtis

Ore 20:55 – Atletica 4×400 mista finale: Eventuale Italia

Ore 21:00 – Beach volley maschile/femminile lucky loser match: Eventuale Italia

Ore 21:05 – Pallanuoto maschile girone A Italia-Romania

Ore 21:09 – Nuoto femminile 800 m stile libero finale: Simona Quadarella

Ore 21:20 – Atletica femminile 100 m finale: Eventuale Zaynab Dosso

Tutti i Giochi Olimpici saranno trasmessi sulle diverse piattaforme streaming: da Discovery+ fino a Prime Video, a seconda delle offerte e degli accordi. Compresi anche Sky, Dazn, Now, Tim Vision. In chiaro sulla Rai, invece, verranno trasmesse solo alcune discipline e in determinati orari: la decisione verrà presa di volta in volta dalla tv pubblica. I canali di riferimento sono Rai 2 e Rai Sport HD: proporranno in chiaro un totale di 360 ore di gare in diretta, dando priorità alle finali e alle discipline in cui sono coinvolti gli atleti italiani. Qui tutte le informazioni piattaforma per piattaforma.