Le lacrime e il quarto posto: Tammaro Cassandro non riesce a regalare un’altra gioia all’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo l’oro di Marta Maggetti nel windsurf, è stata vicinissima un’altra medaglia nel tiro a volo skeet maschile. L’azzurro è stato in grado di lottare contro i due americani, l’oro Vincent Hancock (quattro volte campione olimpico) e l’argento Conner Lyn Prince, ma al momento decisivo è stato tradito dalle emozioni e meglio di lui ha fatto Meng Yuan Lee di Taipei, che si è preso il bronzo.

Tammaro Cassandro è entrato nella finale come secondo. Nel momento decisivo, ha cominciato senza sbagliare nulla: 16 su 16. Come l’azzurro solo il campione statunitense Vincent Hancock, già oro a Pechino 2008, Londra 2012 e Tokyo 2020. Il primo errore è arrivato al 19esimo piattello. Dopo 30 piattelli, in quattro a pari merito con un solo errore: Cassandro, i due americani e Meng Yuan Lee di Taipei. Poi però sono arrivati tre errori per l’azzurro, che ha chiuso la finale al quarto posto con 36 piattelli.

Carabiniere 31enne, Cassandro è un veterano della nazionale azzurra: dal 2007 ha partecipato a numerosi eventi internazionali, prima nella categoria juniores e poi nella squadra maggiore. In nazionale seniores, ha conquistato nello skeet sette medaglie mondiali e nove medaglie europee. Ora è arrivato a un passo dalla gloria olimpica, sfumata per un solo sparo.

