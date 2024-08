Arriva dal windsurf un’altra medaglia d’oro per l’Italia ai Giochi di Parigi 2024. L’azzurra Marta Maggetti nella categoria Iq Foil ha conquistato il primo posto del podio nelle acque di Marsiglia. Maggetti ha sfidato l’inglese Emma Wilson, bronzo, e la israeliana Sharon Kantor, argento. Una conduzione di gara perfetta che ha portato l’azzurra da metà competizione a condurre e poi tagliare il traguardo per prima. Per l’Italia è la sesta medaglia d’oro in questa edizione delle Olimpiadi e la diciottesima in generale.

Maggetti, 28 anni, è nata a Cagliari il 12 gennaio 1996 ed già stata campionessa del mondo. “Dopo essersi cimentata nella pallacanestro, nella pallavolo e nella ginnastica artistica, Maggetti ha iniziato a navigare sin da bambina, seguendo le orme, o meglio la tavola a vela, del papà e affinando le sue competenze nelle acque cristalline della Sardegna – si legge sul sito dei Giochi -. Durante le competizioni giovanili, si è distinta vincendo ogni titolo disponibile grazie al suo talento innegabile. Alla sua prima partecipazione Olimpica a Tokyo 2020, si piazza al quarto posto, ma due anni dopo conquista definitivamente la scena internazionale con la medaglia d’oro ai Mondiali di Brest nella classe iQFOiL, davanti alle israeliane Daniela Peleg e Maya Morris. Nell’estate del 2023, si fa nuovamente notare a livello mondiale: nei Paesi Bassi, infatti, ottiene la qualificazione per la sua seconda partecipazione Olimpica”.

L’ultima medaglia d’oro dell’Italia nel windurf risale a Sydney 2000 con Alessandra Sensini nel Mistral, l’ultima medaglia in assoluto è invece quella conquistata sempre dalla Sensini a Pechino 2008 nella classe RS:X.