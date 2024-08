Qualificato alle semifinali con 10.05. Non è una prestazione super quella di Marcell Jacobs, ma vale comunque la qualificazione alla semifinale dei 100 metri alle Olimpiadi di Parigi, che si disputeranno domani. Il campione olimpico è partito abbastanza male, per poi migliorare nel corso della seconda parte di gara, dove sembra aver anche controllato la sua andatura, senza strafare. Al traguardo è arrivato secondo, alle spalle del nigeriano Kayinsola Ajayi che ha vinto in 10.02.

“Non mi sono piaciuto per niente, le sensazioni non sono state ottime. Sono rimasto pesante nella prima parte di gara, però l’obiettivo era comunque qualificarsi per domani” ha detto Jacobs a RaiSport subito dopo la gara. “Domani è un altro giorno, nella fase di riscaldamento cercherò di rifinire le ultime due cose che non hanno funzionato – ha continuato – Ma ripeto l’importante era qualificarsi. La pista è buona, se riesci ad attivare i piedi, come oggi io non ho fatto, si può correre veloci. Gli avversari? Non li ho visti – ha sottolineato – Guarderò e cercherò di capire su chi dovrò stare attento. Resto sempre carico, mentirei se dicessi che sono qui solo per esserci. Nel momento in cui hanno nominato il mio nome lo stadio ha applaudito – ha concluso – è stata una emozione incredibile. Cercherò di regalare non solo a me ma anche agli altri qualcosa”.

Anche l’altro italiano Chituru Ali si è qualificato per la semifinale dei 100 metri maschili. L’azzurro, partito in corsia uno, ha corso in 10.12 chiudendo al secondo posto la batteria vinta dal keniano Ferdinand Omanyala in 10.08. “Non esco convintissimo, è mattina ma va bene così. La partenza non mi è piaciuta, ho faticato ad ingranare. Ora torniamo ai box e perfezioniamo per la semifinale. Stadio incredibile, qui bisogna andare forte e non ci sono scuse” ha detto l’italiano a RaiSport.