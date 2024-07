“Per il governo Meloni la siccità è un’invenzione. Forse i ministri dovrebbero andare nel Sud Italia, e soprattutto nella mia Sicilia. E uno di loro è stato pure governatore per cinque anni”. Lo ha detto, alla Camera dei deputati, Daniela Morfino, deputata siciliana del Movimento 5 stelle, intervenuta in dichiarazione di voto sul decreto Infrastrutture del ministro Matteo Salvini. Morfino ha attaccato proprio il leader della Lega, reo, a suo dire, di “voler spendere miliardi di euro per una cattedrale nel deserto, il Ponte sullo Stretto di Messina, invece di affrontare i veri problemi della Sicilia”.