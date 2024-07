Una panchina montata in un’area pubblica nel quartiere Zisa di Palermo è stata divelta e portata via. Il ladro, che ha compiuto il furto nella giornata di domenica 21 luglio, è stato immortalato in un video girato da un residente. Nelle immagini si vede l’uomo portare via la panchina a bordo del suo scooter. L’assessore comunale Fabrizio Ferrandelli ha fatto sapere di aver già sporto denuncia: “Rimpiazzeremo la panchina, ma confido che possa essere recuperata e rimessa la precedente”