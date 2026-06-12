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Ultimo aggiornamento: 15:43

Elicottero precipita sul Lago Maggiore: morto l’imprenditore Adrian Bryner, feriti tre turisti tedeschi

di Redazione Cronaca
Il velivolo era da poco decollato da una villa per poi schiantarsi nella zona di Solcio di Lesa: dalle prime ricostruzioni era la vittima a pilotare il mezzo. L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha fatto sapere di aver avviato un'inchiesta per accertare le cause
Elicottero precipita sul Lago Maggiore: morto l’imprenditore Adrian Bryner, feriti tre turisti tedeschi
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Un elicottero è precipitato vicino al Lago Maggiore, nella zona di Solcio di Lesa, in provincia di Novara. Una persona è morta, altre tre sono rimaste ferite: due sopravvissuti sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Novara, il terzo all’ospedale di Borgomanero. Il velivolo privato era da poco decollato da una villa della zona, sulla foce dell’Erno, sulla sponda piemontese del Lago.

La vittima è Adrian Bryner, imprenditore manifatturiero nato a Milano e jazzista di 72 anni, che abitava nella villa da dove è decollato l’elicottero. Era a lui a pilotare il velivolo, stando alle prime ricostruzioni degli agenti sul posto. Come riporta il Corriere della Sera, da anni l’uomo viveva sul Lago Maggiore ed era proprietario del mezzo che usava nella struttura che gestiva per offrire sorvoli turistici sulla zona. I feriti sono invece tre turisti tedeschi che si trovavano a bordo al momento dello schianto.

Non appena è scattato l’allarme si sono attivati i soccorsi disponibili nell’area: sul posto diverse ambulanze, l’elisoccorso del 118. i carabinieri di Arona e i vigili del fuoco. Non si conoscono al momento le cause e la dinamica dell’incidente, ma, stando alle prime ricostruzioni, il velivolo si è incagliato subito alla partenza sugli alberi per poi precipitare a terra senza neanche riuscire a prendere quota. Intanto l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha fatto sapere di aver avviato un’inchiesta per accertare le motivazioni che hanno portato all’incidente che “ha coinvolto l’elicottero Bell B206B marche di registrazione I-CHOP”. Nella nota Ansv ha comunicato anche di aver inviato un team investigativo sul posto per ulteriori verifiche.

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