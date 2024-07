Il ritiro di Joe Biden dalla corsa alla Casa Bianca potrebbe alterare gli equilibri transatlantici, tra Europa e Stati Uniti. A dirlo è l’Alto rappresentante Ue, Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio degli Esteri. “Gli americani devono decidere chi vogliono alla Casa Bianca e sono sicuro che ci sarà una differenza piuttosto importante per le relazioni transatlantiche a seconda di chi vincerà le elezioni – ha dichiarato -. Ma spetta ai cittadini americani decidere, non voglio interferire“. L’alto rappresentante ha ribadito come l’Unione abbia sempre lavorato “molto bene” con Biden: “Abbiamo avuto una relazione molto positiva. Se ha deciso di ritirarsi perché pensa che un altro candidato possa avere più forza per vincere le elezioni per i democratici, rispettiamo la decisione”, ha concluso, augurando il meglio a chi sostituirà il presidente nella sfida a Donald Trump.