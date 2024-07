Rissa in spiaggia in un lido di Varcaturo, a Napoli, per un lettino in riva al mare. È questa la segnalazione pubblicata su Facebook da Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra. “Una testimone – scrive Borrelli su Facebook – ha raccontato che durante la giornata sono arrivate queste due donne che pretendevano dal bagnino un lettino proprio in riva al mare, da posizionare avanti a chi era arrivato la mattina presto per aggiudicarsi il posto migliore”. Al diniego dei dipendenti del lido, prosegue il racconto di Borrelli, le signore hanno fatto scattare la rissa, scagliandosi prima contro chi si stava godendo una giornata di mare e poi contro gli stessi bagnini. “Siamo davanti a un vortice di violenza cieca e immotivata da cui nessuno è immune. Una rissa tra donne in pieno giorno, davanti a famiglie e bambini. Per cosa? Un lettino in riva al mare. Abbiamo superato ogni immaginazione”, ha commentato il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra sul suo profilo.