“Nessuna passerella sui nostri territori”. Questo lo striscione che apre la manifestazione contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Napoli. Nella mattina di lunedì 15 luglio un corteo di protesta dei cittadini ha sfilato per le vie di Bagnoli, nel giorno in cui, all’auditorium “Porta del Parco” ci sarà la firma del protocollo di intesa tra il governo e il Commissario straordinario per Bagnoli-Coroglio per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio.