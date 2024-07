Urla, cori e applausi. Così il presidente di La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, è stato accolto dalla folla dopo i primi risultati del secondo turno delle legislative francesi. Poco prima che parlasse dal palco, le persone presenti in piazza hanno intonato cori come “Mélenchon Presidente”. Lo stesso Mèlenchon ha poi pubblicato un video in cui si affaccia dal balcone della sede del partito per salutare gli elettori. Ad accompagnare il video, il messaggio “la forza di cambiare tutto”.