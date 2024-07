Una foto nuda, sorridente, mentre salta. La parlamentare finlandese Noora Fagerström ha deciso di farsi ritrarre così dal quotidiano Helsingin Sanomat, uno dei principali del Paese. Per la rubrica “Anima e corpo“, in cui i finlandesi famosi parlano del rapporto con il loro fisico, la parlamentare, esponente della destra del paese, e molto attiva sui social dove appare sempre sorridente, da quando va a correre al mattino all’aria aperta ai momenti lavorativi, si è messa a nudo. Letteralmente.

Due le foto apparse nella rubrica, come riporta il Corriere della Sera, una più “tipica”, sorriso e tubino nero classico e una, appunto, senza veli. Lo scopo della rubrica è quello di portare all’accettazione del proprio corpo. E così Fagerström, imprenditrice nella vita, che insieme al marito ha fondato la catena di frullati e smoothies, Juice Jungle, racconta il suo rapporto con il fisico: “Mi piace il mio corpo – dice – ma ho anche dei problemi, come la scoliosi e un’ernia alla schiena. Mi piacciono le mie gambe forti, ma i piedi brutti e con le ossa fragili che mi portano a non mettere mai i tacchi”. Anche lei, come fatto in precedenza da altre politiche intervistate nella rubrica, parla della pressione dei social, gli stessi che lei usa quotidianamente per raccontare la sua vita, non solo quella di parlamentare.

Molti i commenti in rete e sotto all’articolo, per lo più polemici, tra chi la critica per la scelta di posare nuda e chi ironizza su tutta la politica.