Sole, pioggia, nuvole e sereno. Il tempo a Silverstone è stato matto per tutto il weekend e ha portato sorprese anche in pista. La vittoria è di Lewis Hamilton, la numero 104 in carriera. Il re è tornato ed è riuscito a tenere lontano nel finale la Red Bull di Max Verstappen e la prima McLaren di Lando Norris, superato dopo essere rientrato un giro prima ai box per mettere le slick. Quarto posto per l’altra McLaren di Piastri davanti alla prima Ferrari di Sainz, sesta la Haas di Hulkenberg, poi le Aston Martin di Stroll e Alonso, la Williams di Albon e la Racing Bulls di Tsunoda. Male Leclerc, che ha chiuso 14° dopo una strategia non azzeccata di mettere le intermedie quando la pista era ancora asciutta. Ritirato per problemi idraulici George Russell che era partito dalla pole position.

Il commento della gara

Arabia Saudita 2021: un sacco di tempo fa. L’ultima vittoria di Lewis Hamilton era arrivata nel primo GP della storia di Jeddah, dove aveva resistito a Max Verstappen (che persino lo tamponò) prima di perdere l’ottavo titolo una settimana dopo tra le curve di Abu Dhabi. Oggi Lewis c’è riuscito di nuovo, in casa sua a Silverstone, a 17 anni e 27 giorni di distanza dalla prima vittoria in carriera nel GP di Canada 2007. Ha pianto come un bambino il pilota di Stevenage e se lo è meritato, premiato da un’ottima strategia Mercedes che ha saputo richiamarlo per mettere le Soft quando la pista andava asciugandosi e avvantaggiato dal ritiro di Russell per un problema idraulico (bravissimo comunque a elogiarlo a fine gara nonostante la delusione). In molti lo avevano dato per finito, per bollito, in molti avevano criticato il suo arrivo alla Ferrari per prendere il posto di Sainz. La verità è che una vittoria non basta e che il tempo dirà, ma la Rossa dovrà dargli una macchina competitiva come lo è oggi la W15 di Brackley.

Ci ha creduto Lewis, sapendo rimanere attaccato quando dopo i primi 21 giri di gara le McLaren ne avevano di più e hanno passato sulle medie sia lui sia Russell, per poi azzeccare la strategie nel finale. Norris invece è il grande deluso di giornata, dopo essere partito non perfettamente per rimanere bloccato dietro a Hamilton, vedendosi sfilare Verstappen al terzo posto. Il team di Woking invece dovrà rivedere le strategie, pecca di stagione di una vettura che si conferma oggi come la più completa di tutte ma che deve imparare a vincere con continuità. Ci sarà tempo comunque per fare esperienza. Se Hamilton con il suo team ha saputo coordinare il momento perfetto per rientrare, Norris ancora deve crescere sotto questo aspetto: rimasto in pista con le intermedie e perso il giro buono, con le gomme oramai alla frutta si è trovato passato da Hamilton. Per poi subire la stessa sorte nel finale anche da un Verstappen prima anonimo e poi ritrovatosi quinto. Incredibilmente in forma nel finale una volta messe le gomme bianche. Hamilton però ha saputo rispondere nei tempi, tenendolo lontano a poco meno di un secondo e mezzo al traguardo. Bella la scena vista nel giro di rientro a fine gara, con l’olandese subito pronto a congratularsi cavallerescamente con il rivale, nel circuito dove tre anni fa il britannico lo mandò a muro alla Copse con 51 di forza G.

Come si prevedeva alla vigilia per la Ferrari è stato un GP difficile. Per Leclerc è stata un’altra gara nelle retrovie, con le stesse sofferenze degli ultimi GP. E pensare che era partito bene ed era riuscito a rosicchiare posizioni fino all’ottavo posto prima di venire pesantemente penalizzato nella scelta del box di montare le intermedie con grande anticipo. Una mossa pagata amaramente insieme a chi, da diversi weekend, vede i suoi avversari solo con il binocolo: Sergio Pérez. E mentre la pioggia non arrivava e le gomme si spiattellavano sempre di più, con tanto di lungo del monegasco, tutti gli altri hanno messo le “inter” tra il giro 26 e 27, proseguendo per un lungo stint di mezzo. Il monegasco si è così trovato in fondo, mestamente e ha chiuso in 14esima posizione, passando giusto Bottas (15°), Ocon (16°) e Pérez (17°), autore di un altro weekend da dimenticare e penalizzato anche da un problema al cambio-gomme per montare le intermedie nuove. Insomma, un altro disastro.

Per Sainz invece il quarto posto è ottimo, considerando quanto visto nelle libere e nelle qualifiche del weekend, ma con la consapevolezza che senza aggiornamenti proseguire il Mondiale con una SF-24 in versione base sarà una sofferenza assoluta. Troppo veloci le rivali, altro ritmo, impossibili al momento da contrastare. Serve una risposta che funzioni, dopo aver tolto il pacchetto introdotto tra Imola e Barcellona a Silverstone per evitare il fastidioso bouncing tra le curve veloci britanniche. Per un attimo Sainz ci ha sperato, quando ha montato in anticipo le intermedie insieme a Verstappen prima degli altri, ma l’undercut non ha funzionato e Carlos si è ritrovato dietro a Russell. Il tutto mentre l’olandese ha anticipato il britannico della Mercedes (poi tristemente fuori per un problema idraulico). Nel finale lo spagnolo è andato leggermente meglio sul passo con le bianche, quasi al pari di Piastri, prima di mettere le Soft e prendersi il punto del giro veloce. Troppo poco comunque per una Ferrari che a inizio stagione era seconda forza.

Verstappen mantiene il comando: la classifica completa

Dopo il Gran Premio di Gran Bretagna, Max Verstappen allunga ulteriormente il proprio vantaggio nella classifica piloti. L’olandese, vincitore degli ultimi tre mondiali, si trova attualmente a 255 punti. Il primo inseguitore è Lando Norris, a quota 171. Terzo Leclerc, fermo a 150 dopo non aver conquistato punti a Silverstone, seguito dal compagno in Ferrari Sainz a 146. Hamilton dopo la vittoria sale a 110 punti all’ottava posizione, dietro di un punto rispetto al compagno di scuderia George Russell.