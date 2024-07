Ventiquattro ore di caos annunciato in tutta Italia per lo sciopero nazionale dei treni nel fine settimana. L’astensione dal lavoro del personale del gruppo Fs partirà alle ore 21 di sabato per terminare alle 21 di domenica e potrebbe avere ripercussioni importanti sulla circolazione in tutta la penisola.

“Lo sciopero nazionale potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale di Trenitalia. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello sciopero“, si legge in una nota di Fs.

Trenitalia invita quindi i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione, attraverso l’App Trenitalia, nella sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com, sui i canali social e web del Gruppo Fs Italiane e mediante il numero verde gratuito.