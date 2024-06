Tensione venerdì pomeriggio all’ingresso della Fiera del Levante di Bari dove è allestito il media center per il G7. Durante una manifestazione del movimento ecologista Extinction Rebellion e nel corso dell’intervento della polizia, un attivista ha avuto un malore ed è stato soccorso dal 118 e portato in ambulanza in ospedale dove è stato sottoposto a controlli. Alcuni giovani si erano incatenati ai cancelli in segno di protesta contro la “narrazione sul clima“.

Ieri, un attivista di XR stava provando a incatenarsi all’ingresso del Media Centre del #G7

Un agente di polizia ha tirato la catena che, scorrendo, l’ha strangolato per alcuni secondi Si conclude così un’altra giornata di protesta in quello che rimane di un paese democratico pic.twitter.com/6Ef9YuQQUW — Extinction Rebellion Italia (@XrItaly) June 15, 2024

Secondo la versione del movimento nonviolento internazionale “un agente di polizia ha tirato la catena che, scorrendo, ha strangolato” il giovane “per alcuni secondi“. “Si conclude così un’altra giornata di protesta in quello che rimane di un paese democratico”, scrive Extinction Rebellion sui social. Differente la versione della questura, secondo cui “l’attivista non sarebbe svenuto e nessuno lo ha stretto“. “Ha cercato di incatenarsi ai cancelli e mentre gli agenti di sicurezza tentavano di impedirglielo, ha detto di sentirsi male ed è stato portato con un’ambulanza del 118 in ospedale, dove è attualmente sottoposto a controlli”. Saranno le immagini delle telecamere di sicurezza – che sono stata già acquisite – a chiarire la dinamica dell’accaduto. Intanto il giovane è stato tenuto sotto controllo tutta la notte e dimesso sabato mattina.

La protesta era stata avviata nel pomeriggio per richiamare l’attenzione sul mancato rispetto degli accordi presi per frenare i cambiamenti climatici e in serata altri due attivisti si sono arrampicati su una struttura davanti all’ingresso della Fiera, mentre carabinieri e polizia in tenuta antisommossa presidiavano la zona. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco con un’autogru per cercare di far scendere un attivista che si era arrampicato sulle colonne all’ingresso della Fiera. Poi la tensione è scesa e anche la protesta si è conclusa.