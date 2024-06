Prima allunga la mano, toccando la gamba di una minorenne per strada, poi, all’avvicinarsi degli amici di lei, dà uno schiaffo a uno del gruppo, quindi, infine, viene accerchiato dal branco e massacrato di botte. È la scena di violenza avvenuta nel casertano, a Falciano del Massico e denunciata via social sia dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, sia dalla pagina Telegram Welcome to Favelas.