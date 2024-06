Si è introdotto di notte a casa di una ragazza a Telgate, in provincia di Bergamo, per tentare un furto. Una volta scoperto, un 28enne di cittadinanza senegalese l’ha spinta giù dalle scale, minacciando di morte lei e il suocero. Poi ha forzato un box e rubato un’auto, risultata essere quella del sindaco Fabrizio Sala, segretario provinciale della Lega. Infine si è dato alla fuga: inseguito dai carabinieri di Seriate, si è schiantato contro il muro del municipio ed è stato bloccato a fatica solo grazie al taser, la pistola elettrica.

Il singolare episodio risale alla notte tra domenica e lunedì. La giovane vittima dell’irruzione, 26 anni, ha rimediato 15 giorni di prognosi. Una volta rubata l’auto al sindaco, il responsabile si è prima schiantato contro un’altra vettura, poi ha divelto alcuni blocchi di cemento di fronte al municipio e infine ha terminato la corsa contro la sede del comune stesso. Una volta identificato, l’uomo è risultato già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, la persona e per spaccio di droga. È stato arrestato per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale e ora si trova in carcere a Bergamo.