Litiga con il marito e poi lo butta già da un ponte. È accaduto nel Palermitano. Una donna di 58 anni, al culmine di una lite ha spinto il marito di 48 anni già da un ponte che si trova sulla litoranea nei pressi di Aspra, frazione di Bagheria, in provincia di Palermo. Secondo una prima ricostruzione fatta dagli investigatori, i due coniugi si stavano separando. Moglie e marito si trovavano in auto, poi sono scesi e lì è iniziata la discussione che è poi sfociata in una lite al termine della quale la 58enne ha spinto il marito, originario di Ficarazzi, che è precipitato da cinque metri provocandosi diverse fratture.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 che hanno trasportato l’uomo all’ospedale Civico a Palermo in codice rosso: non sarebbe in pericolo di vita. I primi accertamenti, secondo quanto riportato da Palermo Today, hanno evidenziato fratture al bacino e alle ossa nasali giudicate guaribili in 40 giorni. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Per la donna, invece, è scattata dai carabinieri una denuncia per lesioni personali.