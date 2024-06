“Conte l’allenatore giusto per il Napoli? Non lo so, di certo è un allenatore molto esperto“. Sono le parole del ct della Nazionale Luciano Spalletti che, in conferenza stampa, mercoledì scorso, è stato inondato dalle domande dei giornalisti sul suo passato sulla panchina partenopea. Inevitabili. Visto che, proprio nello stesso giorno, il Napoli ha ufficializzato l’insediamento di Antonio Conte come nuovo allenatore della squadra.

E quella del Napoli è sicuramente una ex parentesi felice per l’allenatore toscano che lo ha visto anche conquistare lo scudetto, il terzo nella storia dei partenopei. Di certo, però, non sono mancati dei dissapori con la società quando è stato il momento di salutarsi. Una scelta, quella di Spalletti che è stata però archiviata e precisa, voltando definitivamente pagina. E su una cosa il ct della Nazionale intende essere chiaro: “Non devo commentare niente, ho deciso da tempo di fare questa scelta“. Poi ha espresso profonda soddisfazione per la scelta del club sull’allenatore leccese: “Mi fa piacere che prendano allenatori di un certo livello e di un certo valore perché lo vedo come un segno che abbiamo lavorato per andare a prendere persone top“.

Ma il coach azzurro si concede anche il tempo di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Prima si dice “sorpreso dal campionato del Napoli che ha una grande squadra con grandissimi campioni – continua -. Non sarebbe stato possibile fare quello che abbiamo fatto senza giocatori. Non so cosa sia successo“. E poi commenta la scelta del continuo cambio di panchina di questa stagione: “Certo, cambiare tre allenatori un po’ di problemi li crea, soprattutto per i giocatori che devono assimilare sempre un modo diverso per impostare la squadra”, conclude il ct.