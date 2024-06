Prosegue il cammino di Jannik Sinner al Roland Garros. Grazie alla vittoria in quattro set contro il “padrone di casa” francese Corentin Moutet, il tennista italiano si è qualificato ai quarti di finale del torneo. Dopo la vittoria nella giornata di ieri, lunedì 3 maggio, di Novak Djokovic in 5 set contro l’argentino Francisco Cerúndolo (che posticipa il raggiungimento della prima posizione nel Ranking Atp) Sinner affronterà il tennista bulgaro Grigor Dimitrov, decimo in classifica Atp.

Quando gioca Sinner

L’incontro – sul campo centrale Philippe-Chatrier – è previsto per oggi, martedì 4 giugno: il match, inizialmente previsto non prima delle ore 14, comincerà verosimilmente intorno alle ore 15 o poco dopo. Ovvero al termine del quarto di finale femminile tra Swiatek e Vondrousova, che sono scese in campo alle ore 13.30.

I precedenti

Jannik Sinner e Grigor Dimitrov si affronteranno per la quinta volta in carriera. Ad ora, i precedenti sorridono al tennista italiano (3-1) ma, l’unica sconfitta contro il bulgaro è stata proprio sulla terra rossa agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia nel 2020. L’ultimo incontro tra i due risale allo scorso mese di marzo nei Masters 1000 di Miami, in cui Sinner vinse in due set (6-3, 6-1).

Roland Garros, il percorso di Sinner e Dimitrov

Jannik Sinner – Christopher Eubanks (6-3; 6-3; 6-4) – Primo turno

Richard Gasquet – Jannik Sinner (4-6; 2-6; 4-6) – Secondo turno

Pavel Kotov – Jannik Sinner (4-6; 4-6; 4-6) – Terzo turno

Corentin Moutet – Jannik Sinner (6-2; 3-6; 2-6; 1-6) – Ottavi di finale

Aleksandar Kovacevic – Grigor Dimitrov (4-6; 3-6; 4-6) – Primo turno

Fabian Marozsan – Grigor Dimitrov (0-6; 3-6; 4-6) – Secondo turno

Zizou Bergs – Grigor Dimitrov (3-6; 6-7; 6-4; 4-6) – Terzo turno

Hubert Hurkacz – Grigor Dimitrov (6-7; 4-6; 6-7) – Ottavi di finale

Dove vedere il Roland Garros in tv

Le partite dell’Open di Francia di tennis saranno trasmesse, in Italia, in diretta tv sui canali di Eurosport (Eurosport1 o Eurosport2 HD) in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2.