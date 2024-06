In attesa del prossimo incontro del super campione azzurro Jannik Sinner, un’altra azzuurra approda agli ottavi. La tennista Jasmine Paolini avanza agli ottavi di finale del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. L’atleta, numero 15 del mondo e 12 del seeding, supera la canadese Bianca Andreescu, numero 228 del ranking Wta ma ex top ten e campionessa allo Us Open, con il punteggio di 6-1, 3-6, 6-0 in un’ora e 36 minuti. Paolin sfiderà agli ottavi la russa Elina Avanesyan, numero 70 del mondo.