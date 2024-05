La comunità di Corte Palasio, un piccolo comune in provincia di Lodi, è sotto shock dopo la tragica notizia della morte del sindaco Claudio Manara. Il primo cittadino, 67 anni, è stato trovato impiccato nella sede municipale mercoledì sera. La scoperta è avvenuta intorno alle 21 di mercoledì sera: preoccupata dal mancato rientro del marito, la moglie di Manara si è recata al municipio, trovando l’auto del sindaco ancora parcheggiata fuori dall’edificio. Dopo aver forzato l’ingresso, ha trovato il corpo senza vita del marito all’interno del locale. La salma è stata successivamente trasferita all’istituto di Medicina legale di Pavia per l’autopsia, disposta dal pubblico ministero di turno.

Sull’accaduto indaga ora la Procura di Lodi, che ha aperto un fascicolo a modello 45, senza ipotesi di reato. L’ipotesi più probabile, al momento, è quella del suicidio, sostenuta da alcuni elementi trovati sulla scena del crimine, tuttavia, gli inquirenti non escludono altre piste e procedono con cautela, senza fretta di arrivare a conclusioni affrettate. L’autopsia sul corpo di Manara, disposta dalla Procura, è stata eseguita questa mattina, ma i risultati non sono ancora stati resi noti. Saranno fondamentali per chiarire le cause del decesso e per escludere definitivamente ogni ipotesi alternativa al suicidio.

Claudio Manara era in carica come sindaco dal maggio 2019 e si stava preparando per la ricandidatura alle elezioni comunali previste per l’8 e 9 giugno. Proprio la sera prima del tragico evento, Manara aveva partecipato a un’assemblea nell’aula consiliare del municipio per illustrare il bilancio del mandato in scadenza e presentare le linee guida del nuovo programma elettorale. La serata si era però conclusa con toni molto accesi, come testimoniato dallo stesso sindaco in un post su Facebook poche ore prima della sua morte: “Purtroppo non si è conclusa elegantemente”.

La notizia della morte di Manara ha lasciato sconvolti i circa 1.500 abitanti di Corte Palasio. Il prefetto di Lodi, Enrico Roccatagliata, si è immediatamente recato sul posto per esprimere il proprio cordoglio e supporto alla comunità. La tragedia di ieri sera riporta alla memoria un altro dramma che ha colpito il paese: nel giugno del 2022, l’ex sindaco Pierangelo Repanati, 57 anni, fu trovato morto nella sua abitazione: anche in quel caso le circostanze del decesso furono oggetto di indagine.