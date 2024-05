“Così la situazione è asimmetrica, il rischio di escalation va bilanciato con il diritto alla difesa di Kiev”. Josep Borrell si schiera con Jens Stoltenberg nel fronte di chi vuole far cadere le restrizioni sull’uso delle armi occidentali fornite all’Ucraina. Ma sul tema restano le divisioni tra gli alleati, con Italia e Belgio che oggi confermano la loro contrarietà a sconfinamenti con artiglieria fornita dalla Nato.

“Secondo la legge della guerra, non c’è contraddizione, nel combattere contro chi mi combatte. Va considerato il rischio di escalation ma va bilanciato il rischio di escalation con la necessità degli ucraini di difendersi. Così è una situazione asimmetrica, con gli attacchi a Kiev che arrivano dal territorio russo”, ha detto l’Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera in una conferenza stampa prima del Consiglio di Difesa europeo di martedì.

Al summit dei ministri della Difesa è intervenuto anche il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, che proprio la scorsa settimana aveva lanciato l’idea di rimuovere le restrizioni sugli armamenti forniti all’Ucraina per rispondere all’ondata di attacchi della Russia sul nuovo fronte aperto a nord-est, in direzione di Kharkiv.

“Dobbiamo ricordare che questa è una guerra di aggressione e l’Ucraina, secondo il diritto internazionale, ha il diritto all’autodifesa. E il diritto all’autodifesa include anche colpire obiettivi al di fuori dell’Ucraina, obiettivi militari legittimi all’interno della Russia”, ha detto Stoltenberg. “Sarà molto duro e difficile per gli ucraini difendersi, se non riescono a colpire obiettivi militari proprio dall’altra parte del confine”.

Disaccordo nella Nato – Ieri sono emersi i dubbi della Germania di OlafScholz, oltre che la contrarietà italiana e di altri Stati europei. Tanto che lo stesso segretario Nato aveva dovuto parzialmente ritrattare, ammettendo che la decisione sulle restrizioni compete ai singoli Stati: oggi però è arrivata la nuova fuga in avanti. Anche gli Stati Uniti non hanno modificato ancora la loro posizione ufficiale, che vieta l’uso delle armi fornite a Kiev per colpire obiettivi in Russia. Al contrario, il Regno Unito ha già eliminato i vincoli sulle sue forniture. Domenica il ministro della Difesa svedese Pal Jonson ha dichiarato che la Svezia sostiene il diritto dell’Ucraina di “difendersi colpendo il territorio russo”, purché tali operazioni siano “conformi alle leggi internazionali”.

Lunedì l’Assemblea parlamentare della Nato, organo di raccordo tra Stati membri e Alleanza, ha adottato una dichiarazione in cui chiede di sostenere il “diritto internazionale” dell’Ucraina a difendersi, eliminando “alcune restrizioni” sull’uso da parte dell’Ucraina delle armi occidentali per colpire il territorio russo. La dichiarazione chiede anche agli Stati membri di accelerare le consegne di armi a Kiev.

Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha segnato una netta frenata: “La posizione di Borrell non è la nostra”, ha detto commentando le parole dell’alto rappresentante Ue per la politica estera. “Non invieremo militari italiani a combattere, non autorizziamo l’uso di materiale militare italiano fuori dai confini dell’Ucraina – ha aggiunto –. Questo è negli accordi con l’Ucraina”. La stessa contrarietà è stata espressa dal premier belga Alexander De Croo, che ha ricevuto a Bruxelles il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Le consegne di armi europee a rilento – “La situazione sul campo di battaglia in Ucraina sta raggiungendo una fase critica. Questo rende i nostri aiuti militari ancora più cruciali, possono fare la differenza”, dice il capo della diplomazia dell’Unione europea, che però ammette le difficoltà le difficoltà che ci impediscono di mobilitare più velocemente le risorse del fondo dell’European Peace Facility. “Abbiamo 7 testi giuridici che attendono l’approvazione, per mobilitare tra 6,7 e 6,9 mld di euro, a parte le risorse rivenienti dagli asset russi immobilizzati”, ha affermato Borrell. “Abbiamo i soldi, questa è la cosa triste, ma aspettiamo ancora decisioni per attuare il fondo di assistenza all’Ucraina”.

Da qui alla fine di giugno l’iniziativa ceca sulle munizioni dovrebbe consegnare all’Ucraina circa 80 mila munizioni, meno del previsto. “Tutto va più lentamente di quanto sperato, annunciamo grandi numeri e tempi brevi ma poi non è così, e forse anche i russi ci hanno messo del loro per rallentare le consegne”, ha detto Borrell. Alla vigilia dell’incontro dei ministri della Difesa Ue si era puntato il dito contro l’Ungheria di Viktor Orban, sempre recalcitrante ad approvare altri invii militari a Kiev e contraria ad applicare sanzioni a Mosca. Borrell martedì ha spiegato che le preoccupazioni messe avanti da Budapest non riguardano i temi della difesa ma hanno carattere nazionale, come quello della minoranza magiara. “Hanno il diritto a queste preoccupazioni ma ci deve essere una certa proporzionalità tra le preoccupazioni per temi nazionali e le conseguenze che possono portare”, ha detto Borrell.

Il Belgio invierà F-16, i Paesi Bassi cercano altri Patriot – Il presidente ucraino ha incontrato martedì a Bruxelles il primo ministro belga De Croo, dopo aver concluso lunedì la visita in Spagna e Portogallo. Ma il Belgio ha specificato che gli F-16 dovranno essere utilizzati “all’interno del territorio ucraino”, come tutte le altre armi incluse nell’accordo. I due capi di governo hanno siglato un accordo bilaterale di dieci anni per la sicurezza. “Il documento include almeno 977 milioni di euro di aiuti militari belgi all’Ucraina per quest’anno – ha scritto Zelensky sui social –. Per la prima volta, un accordo di questo tipo specifica il numero esatto di caccia F-16, 30, che saranno consegnati all’Ucraina fino al 2028”. La prima consegna è prevista entro la fine del 2024. L’accordo prevede anche l’invio di blindati e addestratori militari, oltre che la cooperazione industriale e di intelligence. Al 30 aprile 2024, il Belgio ha fornito all’Ucraina un totale oltre un miliardo di euro in assistenza, di cui 898 milioni di euro in sostegno militare, a cui ora si aggiungono i 977 milioni in dieci anni concordati martedì.

I Paesi Bassi intendono presentare oggi ai colleghi della Difesa dei 27 una proposta per assemblare rapidamente un sistema di difesa aerea Patriot in collaborazione con altri partner, per velocizzare le consegne dei sistemi di difesa aerea chiesti insistentemente dal presidente ucraino da Zelensky, perché fondamentali per intercettare i missili russi che piovono in quantità sulle città ucraine. La proposta verrà lanciata nel corso del Consiglio Difesa, l’Olanda contribuirà con componenti e parti di base provenienti dalle loro scorte e invitano i Paesi europei ad aggiungere componenti

Il caso degli addestratori francesi in Ucraina – Proprio sugli addestratori è scoppiato ieri un caso con la Francia. Dopo la fuga di notizie di ieri, il ministero della Difesa di Kiev ha voluto chiarire che le trattative sono ancora in corso “con la Francia e con altri Paesi”, ma che la “decisione appropriata” non è stata ancora deliberata. Lo Stato maggiore ucraino ha chiarito di aver “espresso interesse alla prospettiva di ricevere istruttori stranieri” a febbraio 2024.

Stoltenberg “frena sulle truppe a Kiev” – Tutto ciò mentre il ministro degli Esteri polacco torna a parlare dell’eventualità di inviare soldati della Nato in Ucraina: “Non dovremmo escluderlo. Dovremmo lasciare Putin col fiato sospeso sulle nostre intenzioni”, ha affermato Radoslaw Sikorski, in un’intervista al quotidiano italiano Repubblica. Stoltenberg oggi ha ribadito “non abbiamo piani di inviare soldati Nato in Ucraina o di coinvolgere le truppe nei combattimenti”, parlando con la stampa a margine del Consiglio Affari Difesa a Bruxelles.